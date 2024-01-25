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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 10:00

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков: «Мы поддерживаем слоган губернатора Мурманской области Андрея Чибиса «На Севере – жить»

Вчера в рамках деловой программы Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме «Россия» состоялось пленарное заседание «Дальний Восток и Арктика – будущее России». Открыли заседание зампредседателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Спикеры отметили, что на Дальнем Востоке и Арктике зарождаются процессы, которые будут определять жизнь страны на многие десятилетия, – строятся современные суда ледового класса, закладываются основы новых логистических маршрутов, развиваются города.

«Арктика сейчас привлекает внимание ведущих держав мира. Это кухня мировой погоды, самый короткий путь из Америки в Евразию, кладовая природных ресурсов. Арктика – это 28% территории Российской Федерации, 20 тысяч километров морской границы, 250 населённых пунктов, в которых живёт 2,5 млн человек, в том числе 100 тысяч представителей коренных народов Севера. Развитие Севера и Дальнего Востока – государственный приоритет, который поддерживается Президентом России Владимиром Путиным. Россия должна быть лидером в развитии северной науки и технологии, туризма. Мы поддерживаем правильный слоган губернатора Мурманской области Андрей Чибиса: «На Севере – жить» должно быть комфортно и интересно», – сказал Алексей Чекунков.

Напомним, в Мурманской области реализуются как масштабные проекты, создающие новые отрасли экономики, так и небольшие – направленные на развитие туризма и сервиса в отдельных муниципалитетах.

Общий объём фактически вложенных в развитие экономики инвестиций составляет 900 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов в Мурманской области напрямую влияет на развитие Северного морского пути, увеличение грузопотока по этой транспортной артерии.

Кроме того, развивается инфраструктура. Так, благодаря поддержке президента Владимира Путина в следующие три года на реновацию ЗАТО Мурманской области в федеральном бюджете предусмотрено финансирование около 10 млрд рублей ежегодно. Также Правительство РФ утвердило перечень опорных населённых пунктов в Арктике, в число которых вошло три агломерации – Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская, на развитие и безопасность которых в том числе будут выделены дополнительные федеральные средства.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участниками пленарного заседания стали представители федеральных органов власти, губернаторы регионов ДФО и АЗРФ, руководители крупнейших компаний, реализующих инвестиционные проекты в различных отраслях.

Спикеры обсудили достижения и развитие локомотивных отраслей: добычи полезных ископаемых, рыбного промысла, логистики, нефтегазохимии, строительства, туризма, космоса и Северного морского пути.

 

Фото (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики): https://gov-murman.ru

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Молодец! Умничка!!!
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