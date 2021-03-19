Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поддержал туристический проект в Печенгском округе

Вчера министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову был представлен проект по созданию туристического комплекса «Порт Лиинахамари» в Печенгском округе Мурманской области. Он объединит различные достопримечательности Кольского полуострова и позволит развивать экспедиционный, круизный, спортивный, познавательный, исторический и промышленный туризм.

«Мурманская область представляет с экономической точки зрения идеальный баланс – это большая экономика и проекты крупных компаний – НОВАТЭК, Норникель, ЕвроХим, ФосАгро, а также туристический потенциал. Ваша команда доказала, что умеет делать проекты, которые обеспечивают качественный сервис и для россиян, и для зарубежных гостей. Будем поддерживать ваши проекты и начинания», – отметил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что туристический проект в Печенгском округе обеспечит социально-экономическое развитие региона, рост малого и среднего предпринимательства, а также создаст новые рабочие места.

«В настоящее время в задачи проекта входит использование уникального потенциала Заполярья для привлечения большого числа людей и поднятия экономики региона. Главное – это создание современной туристской инфраструктуры для тех, кто сегодня живёт в Мурманской области, и для тех, кто приезжает на Север», – добавил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Порт Лиинахамари» предполагает появление туристско-рекреационных комплексов, проведение мероприятий по очистке территории от негативных последствий стихийного туризма, сохранение и восстановление объектов воинской славы. Он также предусматривает создание необходимой инфраструктуры для захода круизных судов, развитой сети туристических глэмпингов и маршрутов к ним. Объём финансирования проекта составляет 30 млрд рублей.