Министр Сергей Мякишев представил опыт Мурманской области по вовлечению негосударственных поставщиков в систему соцобслуживания

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев принял участие в заседании Рабочей группы Общественного Совета при Минтруде России по созданию условий для вовлечения негосударственных организаций, оказывающих услуги с обеспечением проживания, в систему социального обслуживания.

На заседании обсуждались правовые аспекты вовлечения негосударственных поставщиков, итоги исследования «Облик подопечных негосударственных поставщиков социальных услуг», представлен опыт регионов, в том числе Мурманской области.

Развитие конкурентной среды на рынке социальных услуг остается приоритетным направлением в отрасли.

Совместно с иными органами исполнительной власти министерством труда и социального развития Мурманской области реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Мурманской области. В 2020 году доля предпринимателей и НКО в реестре поставщиков социальных услуг достигла 51%, это 23 из 45 организаций.

«Эффективные действия в рамках данного направления привели не только к росту количества негосударственных организаций в реестре поставщиков, но и к высоким позициям региона в рейтинге субъектов по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства. Мурманская область является регионом-лидером и в 2018, 2019 годах заняла 5 место рейтинга по уровню удельного веса негосударственных организаций на рынке социального обслуживания», – отметил Сергей Мякишев.