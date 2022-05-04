Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о спортивных мероприятиях, которые ждут северян в мае

На еженедельном оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова рассказала о физкультурных и спортивных мероприятиях, планируемых к проведению в Мурманской области в мае.

На территории Мурманской области пройдут 22 региональных чемпионата и первенства по таким видам спорта, как баскетбол, хоккей, футбол, легкая атлетика, дзюдо, скалолазание, шахматы, пауэрлифтинг, самбо, автомобильный спорт, спортивный туризм и пейнтбол.

«Министерство спорта Мурманской области уже не первый год поддерживает добрую традицию подведения итогов выступления заполярных спортсменов не только по окончании года, но и чествования наиболее отличившихся атлетов в течение спортивного сезона, – отметила региональный министр спорта Светлана Наумова. – 5 мая 2022 года на торжественной церемонии будут награждены спортсмены, занявшие 1-3 места на соревнованиях всероссийского и международного уровня в первом квартале 2022 года. Им будут вручены сертификаты в магазин «Спортмастер» (10000 рублей за 1-е место, 7000 за 2-е и 3000 за 3-е)».

14 мая состоится торжественное открытие скейт-парка в мурманской «Долине Уюта». Его построили в рамках реализации плана мероприятий по благоустройству города «Наш Мурманск». На данный момент это уникальный объект для региона. Планируется, что он станет новой точкой притяжения для молодёжи.

Вторая половина мая ознаменуется сразу двумя массовыми Всероссийскими физкультурными мероприятиями. 21 мая в Апатитах в МАУ ФСК «Атлет» пройдёт региональный этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Это одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Цель данных соревнований – привлечь к занятию этим видом спорта максимальное количество участников, показать новичкам всю красоту и азарт соревнований по ориентированию на местности, продемонстрировать массовость и организованность. В 2022 году в данных соревнованиях по всей России в общей сложности примет участие более 74000 участников из 73 субъектов РФ.

А 22 мая Кольское Заполярье присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Забег.РФ – это Всероссийский полумарафон, который пройдёт с синхронным стартом в 85 городах страны, от Калининграда до Камчатки.

«Это самый крупный полумарафон. Ожидаемое количество участников – более 150 тысяч человек. В мурманской области Забег.Рф пройдёт во второй раз. Впервые он прошёл в 2021 году», – рассказала Светлана Наумова.

Мероприятие пройдёт на территории Долины Уюта. После торжественной церемонии открытия вместе со всей страной будет дан старт для участников, зарегистрировавшихся на дистанции 21,1 км и 10 км. Также программой соревнований предусмотрены дистанции 5 км и 1 км. В зависимости от дистанции принять участие в забеге могут участники различных возрастных категорий.

Ещё один региональный проект по вовлечению молодежи в спортивную жизнь – Фестиваль молодёжных субкультур. Впервые он состоялся в 2021 году в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». Его участниками стали представители наиболее востребованных среди молодёжи видов спорта и направлений, таких как скейтборд, трюковой самокат, велосипед ВМХ. Их выступления оценивали лучшие райдеры России во главе с многократным призёром и победителем Кубков мира, чемпионом России Максимом Кругловым. Параллельно проходили дэнс-баттлы и соревнования на лучший рисунок в стиле граффити. Очередной Фестиваль молодёжных субкультур состоится 25 мая в Долине Уюта на ранее открытой скейт-площадке, где помимо соревнований пройдет массовое спортивное-музыкальное мероприятие на открытом воздухе «Оpen air SPORT MUSEC FEST».

27-29 мая в Апатитах пройдёт региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 10-11 и 12-13 лет. С инициативой о проведении подобного массового соревнования впервые выступил легендарный советский вратарь Лев Иванович Яшин. Первый турнир был проведён в 1964 году: за победу боролись около 170 тысяч команд и почти три миллиона юных футболистов со всего СССР. Первым чемпионом стала команда «Чайка» из Минска. С тех пор турнир стал регулярным и проводится каждый год без исключений.

Как сообщает региональное Министерство спорта, будет продолжена акция «Бодрое воскресенье», получившая большую популярность среди жителей Мурманской области. В рамках акции абсолютно любой житель может получить рекомендации по занятиям физической культурой, получить навыки правильного бега, скандинавской ходьбы, йоги, стретчинга, воркаута. Занятия проводятся еженедельно в муниципальных образованиях региона. Каждую субботу мая будут проведены занятия по скандинавской ходьбе (Мурманск, Кольский район, Оленегорск) и функциональному многоборью (Мончегорск, Ковдор, Мурманск). По воскресеньям пройдут занятия по йоге (Мурманск) и функциональному многоборью (Оленегорск, Снежногорск).

Информация о мероприятиях, планируемых к проведению в мае на территории Мурманской области, доступна на главной странице официального сайта Министерства спорта Мурманской области, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на портале «Наш Север».