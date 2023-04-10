Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава региона Андрей Чибис вручили награды победителям и призёрам финального этапа Кубка России по лыжным гонкам

Вчера на Центральной площади Кировска состоялась церемония закрытия финального этапа Кубка России по лыжным гонкам. Награды победителям и призерам вручили министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я рад и горд быть вместе с вами на таком важном празднике. Спасибо Андрею Владимировичу, правительству Мурманской области, организаторам, Федерации по лыжным гонкам, что мы сегодня чувствуем себя на Севере, как дома — это большое счастье. Я уверен, что и спортсмены, и зрители ощутили то, что мы все — большая спортивная семья. Мы — жители великой России, а лыжные гонки — наш национальный вид спорта. Спасибо вам за красивые выступления! Сегодня мы увидели элиту мирового спорта. Желаю процветания, успехов и новых побед! Уверен, что ещё не раз мы будем свидетелями такого яркого праздника на гостеприимной земле Кольского Заполярья!», — сказал Олег Матыцин.

В соревнованиях федерального масштаба приняли участие более 200 спортсменов, представляющих почти четыре десятка регионов России.

«Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня. Сегодня в Кировске лучшие лыжники страны и мира! Я очень хочу поздравить наших ребят, спортсменов, которые подарили заряд эмоций, стержень здорового образа жизни. На них и их тренеров нам нужно равняться! Огромное спасибо вам! Отдельная благодарность Олегу Васильевичу за поддержку спорта в Мурманской области!», — сказал глава региона Андрей Чибис.

По итогам восьми этапов абсолютным победителем и обладателем Кубка России по лыжным гонкам среди мужчин стал двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов. Второе место в общем зачёте завоевал чемпион России, призёр этапа Кубка мира Илья Семиков, на третьем месте оказался серебряный призёр Чемпионата мира Артём Мальцев.

Среди женщин общий зачёт возглавила и стала обладателем Кубка России олимпийская чемпионка в эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира Наталья Непряева. На втором месте — олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, «бронза» главных соревнований страны по лыжным гонкам досталась чемпионке универсиады Екатерине Смирновой.

Проведение стартов столь высокого уровня позволило Кировску упрочить свой статус лыжной столицы России, а также вновь привлечь внимание к развитию лыжного спорта в Хибинах.

По традиции в Кировск приехали и почётные гости: президент Федерации лыжных гонок России. Губернатор отметил, что Елена Вяльбе привезла лучших из лучших для того, чтобы они показали всё своё мастерство и вдохновили других на победы и свершения.

«Мне очень приятно видеть такое огромное количество людей. Спасибо, что были с нами эти замечательные три дня на Кольском полуострове. Я хочу поблагодарить своих родных спортсменов, болельщиков. Федерацию, тренеров, медицинский персонал. Мы — одна команда. Огромное спасибо правительству Мурманской области, федеральному и региональному министерствам спорта, компании «ФосАгро» за организацию такого замечательного мероприятия», — сказала Елена Вяльбе.

Среди почетных гостей также четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр Чемпионата мира Михаил Девятьяров, двукратный обладатель Кубка мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов и другие известные советские и российские спортсмены.

Заместитель генерального директора «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Федоров пригласил всех лыжников страны в Кировск, где они смогут ставить новые рекорда, а также отметил, что компания готова принять участие в организации мероприятий любого уровня для развития лыжного спорта на территории региона.

Напомним, в честь 20-летнего юбилея организации «Детям России — образование здоровье и духовность», которая является ключевым социальным проектом «ФосАгро», компания учредила дополнительные суперпризы для победителей в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам. Именно в Кировске 20 лет назад стартовал этот проект.

Сегодня координационный совет «ДРОЗДа» возглавляет президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Андреевич Гурьев.

Победители общего зачёта Кубка среди мужчин и женщин получили по одному миллиону рублей, серебряные призёры — по 700 тысяч рублей. Бронзовые призёры — по 500 тысяч рублей. Победители в возрасте до 23 лет получили по 500 тысяч рублей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru