Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис дали старт горнолыжному сезону в Мурманской области

В Кировске на северном склоне горы Айкуайвенчорр торжественно открылся горнолыжный сезон 2021-22 годов. В число почётных гостей праздника вошли министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

На площадке у подножия горы развернулось представление с участием юных горнолыжников – воспитанников Кировской спортивной школы олимпийского резерва. Ребята совершили показательный спуск со склона, символически начавший горнолыжный сезон.

«Прекрасный курорт, начало горнолыжного сезона, мы все соскучились по замечательному ощущению снега, которого пока, к сожалению, в нашей центральной части нет. Но здесь видим радость у детей, радость у взрослых, что зима вернулась, вернулось счастье почувствовать себя комфортно на лыжных склонах. И, конечно, хочу сказать спасибо и Правительству Мурманской области, и компании «ФосАгро» за внимание к спорту, физической культуре и созданию комфортных условий для того, чтобы человек был здоровым. Мы так громко говорим: «Спорт должен стать нормой нашей жизни». Здесь я вижу, что спорт – уже норма жизни, – обратился со словами приветствия к гостям курорта министр спорта РФ Олег Матыцин. – Приезжайте в Кировск, получайте радость, занимайтесь спортом, катайтесь на горных лыжах! Вперёд!».

Как отметил губернатор Андрей Чибис, сегодня Мурманская область и Кировск имеют один из лучших горнолыжных курортов в России.

«Очень здорово, что пока в Европе снега нет – у нас снега много. Поэтому я всех поздравляю с открытием горнолыжного сезона. Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, динамика и количество туристов, которые приехали сюда оздоровиться, покататься, зажечься настоящей русской зимой, выросло. И мы уверены, что вырастет и в этом году. Мы для этого вместе всё делаем, чтобы было хорошо и туристам, и, конечно, жителям нашей области, которые после трудовых будней приезжают в Кировск отдыхать, кататься и наслаждаться замечательной природой Мурманской области. На Севере – жить!», – приветствовал участников праздника глава региона.

«Сегодня мы впервые открываем наш горнолыжный курорт на три недели раньше обычного благодаря новой системе оснежения. И теперь «Большой Вудъявр» станет самым длинным по продолжительности катания горнолыжным центром в России, а также займёт своё достойное место по этому показателю в мире. Восемь месяцев катания – это действительно огромный период, когда сюда сможет приехать большое количество туристов, гостей и спортсменов», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Олег Матыцин и Андрей Чибис вручили самым маленьким лыжникам памятные подарки. Сигналом к старту нового горнолыжного сезона стал красочный фейерверк.

«Большой Вудъявр» – самый высокогорный курорт на Северо-Западе России, который входит в топ-10 лучших горнолыжных курортов страны. Здесь имеются подготовленные трассы любого уровня сложности, от «зелёных» для новичков до «чёрных» для профессионалов, общей протяжённостью 30 км.

16 из 25 трасс «Большого Вудъявра» имеют искусственное освещение, что позволяет лыжникам пользоваться услугами курорта даже в полярную ночь в декабре и январе. Также он оборудован современной гондольно-кресельной канатной дорогой, сообщает региональное Министерство информационной политики.