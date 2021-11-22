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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.21 09:00

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал идею превращения Кировска в базу подготовки российских горнолыжников

В Кировске с рабочей поездкой 20 ноября побывал министр спорта РФ Олег Матыцин. Вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом глава ведомства посетил ряд спортивных объектов города, обсудил со спортсменами и тренерами развитие спорта в регионе, принял участие в открытии горнолыжного сезона на «Большом Вудъявре».

Прямо из аэропорта «Хибины» министр и губернатор прибыли на лыжный стадион «Тирвас», где проходила открытая тренировка Всероссийских соревнований «Хибинская гонка» на призы компании «ФосАгро» и администрации г. Кировска. Гости познакомились с особенностями спортивного комплекса, пообщались с юными спортсменами и их наставниками, оставили записи в памятной книге комплекса.

Также министру был представлен молодёжно-культурный центр «ДРОЗД» - универсальное пространство для досуга, образовательных мероприятий и занятий спортом, открытое весной текущего года при финансовой поддержке компании «ФосАгро». Центр включает в себя четыре спортивных зала, конференц-зал, open space для организации спортивных выставок, восстановительный центр с сауной и центр «Навигатор здоровья», а также тир с оружейной комнатой и профессиональный центр сдачи ГТО.

Главным объектом внимания Олега Матыцина стала Кировская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту. В текущем году в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» завершено строительство административно-спортивного комплекса и горнолыжного подъёмника для школы. Система искусственного оснежения построена в рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». В здании комплекса расположены три спортивных зала - тренажерный, игровой и батутно-акробатический, а также сауна, раздевалки, кабинет врача, ремонтная мастерская для инвентаря, боксы для ратрака и снегоходов.

Инфраструктура Кировской СШОР позволяет проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Эта тема в числе прочих была затронута в ходе беседы Олега Матыцина и Андрея Чибиса с тренерами и спортивным активом Кировска. Педагоги и спортсмены обратились к главе Минспорта с предложением сделать школу базой подготовки национальной сборной по горным лыжам.

Олег Матыцин, в свою очередь, подчеркнул, что в Кировске есть все условия для развития спорта высших достижений.

«Здесь уникальные природные условия. Многие страны сейчас ограничены в возможностях из-за того, что нет снега. Здесь есть снег - чистый, натуральный. И Кубок России по горным лыжам, который сейчас проходит здесь, не был бы возможен где-то в других местах, - отметил министр. - Чтобы готовить сборную, здесь должен быть календарь, должны быть тренеры, чтобы была возможна круглогодичная подготовка. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы с правительством области эту задачу решим».

Андрей Чибис поблагодарил главу Минспорта за поддержку и подчеркнул, что современная спортивная инфраструктура Кировска - плод совместных усилий федерального центра, региональной власти и крупного бизнеса.

«Действительно, у нас получился из города Кировска спортивный кластер. Чтобы он мог стать центром подготовки наших горнолыжников, мы дополнительно приложим все усилия. Включим это в календарь событий и, со своей стороны, будем дальше инвестировать. У нас есть задумка - интернат, который был здесь в советские годы, реконструировать, сделать современным, чтобы сюда приезжали ребята со всех уголков страны жить, учиться и тренироваться. Чтобы Кировск вновь стал кузницей олимпийских чемпионов», - сказал губернатор.

Также министр и глава региона отметили необходимость приобретения для Кировской СШОР ратрака - гусеничной машины для подготовки склонов, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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