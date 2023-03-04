Министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в торжественной церемонии открытия Полярной Олимпиады

4 марта на Центральном стадионе заполярной столицы будет дан старт самому масштабному спортивному мероприятию Мурманской области. В торжественной церемонии открытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся примут участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в программе мероприятия – масштабный парад участников Полярной Олимпиады, а также яркое мультимедийное и огненное шоу с участием профессиональных спортсменов и актеров. Одним из самых запоминающихся моментов станет традиционное зажжение огня Праздника Севера. Напомним, что начало церемонии запланировано на 19.00. Вход на стадион в субботу будет осуществляться через ворота на проспекте Ленина со стороны памятника Анатолию Бредову. Вход на мероприятие бесплатный.

Для тех, кто не сможет присоединиться к тысячам зрителей на Центральном стадионе Мурманска, предусмотрена онлайн-трансляция церемонии открытия Праздника Севера в официальной группе регионального Министерства спорта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru