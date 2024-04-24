Министр спорта Светлана Наумова поблагодарила партнёров Полярной Олимпиады, региональные СМИ, учреждения и ведомства за помощь в организации и проведении масштабного события

В Центре управления регионом состоялась торжественная церемония подведения итогов и вручения благодарственных писем организационного комитета 89-го международного традиционного Праздника Севера и 64-го праздника Севера учащихся.

Благодарственными письмами и памятными подарками награждены главные судьи и главные секретари соревнований – профессионалы в сфере спорта, которые следят за соблюдением правил соревнований, за тем, чтобы спортивная борьба велась справедливо и честно.

Министр спорта Светлана Наумова также поблагодарила спонсоров и партнёров Полярной Олимпиады, оказавших поддержку при организации и проведении мероприятий, и отметила компании и организации региона, принимавшие участие в работе и оказавшие информационную поддержку в освещении Праздника Севера.

Фото: https://gov-murman.ru