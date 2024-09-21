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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.24 10:00

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и губернатор Андрей Чибис обсудили вопросы федерального финансирования проектов в рамках реализации мастер-планов

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили вопросы федерального финансирования проектов в сфере комфортной городской среды, а также проектов сферы коммунальной инфраструктуры региона с учётом потребности мероприятий мастер-планов развития опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ. 

«Сегодня в нашей стране уделяется особое внимание обеспечению комфортной и безопасной среды и инфраструктурному развитию. Это те задачи, которые в том числе определены в рамках национальных целей развития России, утверждённых Президентом РФ. Данная работа получила значительное развитие в рамках действующего национального проекта «Жильё и городская среда» и получит продолжение в новом – «Инфраструктура для жизни», в формировании которого принимают участие все заинтересованные федеральные и региональные органы власти. Один из знаковых федеральных проектов, который сохранится – «Формирование комфортной городской среды». Мурманская область активно работает в рамках этого федпроекта и в 2024 году в регионе планируется благоустроить 11 общественных и 66 дворовых пространств», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В национальный проект «Инфраструктура для жизни» также предлагается включить и предусмотреть федеральное финансирование для ряда мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры, в том числе в части капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в Мурманской области, на период до 2035 года.

«Новое жильё, строительство и городская среда занимают ключевое место в наших мастер-планах и плане «На Севере – жить». Владимир Владимирович Путин уже поддержал приоритетное финансирование объектов мастер-планов опорных населённых пунктов Арктики в рамках новых национальных проектов. С учётом масштабных проектов для развития Арктики, потребность в новых и современных условиях для комфортной жизни будет расти с каждым годом. Это и социальная и коммунальная инфраструктуры, благоустройство и многое другое. И при помощи Минстроя России мы рассчитываем внести наши потребности в новый нацпроект и вместе дальше работать над изменением облика наших городов и повышением качества жизни северян», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Губернатор Андрей Чибис также подчеркнул, что реализация мастер-планов требует набора как системных решений, которые будут способствовать развитию Арктики в долгосрочной перспективе, так и точечных, специфичных для каждой из агломераций.  

Напомним, по итогам визита Президента России Владимира Путина в Мурманскую область в июле 2023 года правительством Мурманской области совместно с ДОМ.РФ разработаны мастер-планы для трёх опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ в Кольском Заполярье: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская агломерации, в которых проживает более 460 тысяч человек (70 % населения региона). В августе этого года глава государства в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом одобрил мастер-планы по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё одной из тем обсуждения также стала возможность участия городов Арктической зоны РФ во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях без ограничения по численности по аналогии с Дальневосточным ФО.  

Так, внесение изменений в существующий порядок и обозначить порог критерия по численности либо убрать его, что позволит участвовать в проекте Мурманску – административному центру региона. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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