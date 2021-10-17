Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин провёл встречу со студентами МГТУ

В Мурманской области продолжается реализация совместного проекта по новому образовательному направлению в сфере дорожного строительства между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Государственным областным казённым учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области и Мурманским государственным техническим университетом.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин встретился со студентами, которые обучаются строительству автомобильных дорог.

«Подготовка специалистов-дорожников в нашем регионе – важное звено кадровой политики и развития отрасли, – пояснил Артём Гришин. – Региональное правительство и «Мурманскавтодор» будут всячески содействовать учебному процессу. Благодарю университет за новые возможности в части подготовки квалифицированных кадров!».

Также министр заверил присутствующих в стремлении возглавляемого им министерства повысить заинтересованность абитуриентов в освоении этого перспективного направления подготовки.

Во время встречи со студентами личным опытом в освоении выбранной профессии поделились руководитель «Мурманскавтодора» Владислав Алиев и представители крупных подрядных организаций Мурманской области.

Участники встречи отметили, что заинтересованы в привлечении молодых квалифицированных специалистов к работе в дорожной отрасли региона.

Сотрудничество министерства и его подведомственного учреждения с вузом позволило значительно расширить спектр профессиональных компетенций строителей-дорожников, внедрив в учебный процесс ещё большее количество практических занятий на базе предприятий дорожного строительства региона.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с 1 сентября 2020 года Мурманский государственный технический университет при участии правительства Мурманской области и Российского университета транспорта (МИИТ) реализует новую современную образовательную программу по направлению подготовки «Строительство», профиль «Автомобильные дороги».