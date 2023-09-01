Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова от имени правительства региона поздравила руководителей и сотрудников АО «Мурманский морской торговый порт» со 108-летием

«Торговый порт – значимое предприятие для нашего края и история становления Мурманска неразрывно связана с этим предприятием. Мне очень приятно поздравить Вас сегодня с такой датой, пожелать всем сотрудникам здоровья, потому что за успехами работы предприятия всегда стоит трудовой коллектив. Предприятию желаю процветания, стабильности и реализации всех проектов», – подчеркнула Юлия Полиэктова.

«Отмечу, что показатели работы важны не сами по себе. Эти цифры – основа благополучия наших работников и их семей, наших партнёров, это фундамент той созидательной работы, которую порт проводит совместно с органами власти Мурманской области и Мурманска и направленной на развитие нашего родного города-порта и Заполярного края», – отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйств, в рамках торжественного мероприятия сотрудники предприятия были отмечены наградами губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru