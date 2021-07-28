Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин оценил ход ремонта дорог на Автопарковом и Ледокольном проездах в Мурманске

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин оценил ход ремонта двух дорог Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дороги в Мурманской области ремонтируют с применением новых и наилучших технологий. Так, на Автопарковом проезде областного центра устройство выравнивающего слоя выполнено методом холодной регенерации. Этот метод успешно показал себя в прошлом году и теперь широко применяется в столице Заполярья, а также на некоторых региональных трассах. Использование измельченного старого асфальтобетонного покрытия, как компонента нового с применением укрепляющих добавок, призвано усилить дорожное основание и улучшить его качество, позволяет избавиться от трещин старого покрытия. Этот метод более экологичен по сравнению со старыми традиционными технологиями укладки двухслойного покрытия. На сегодня общая готовность дороги на Автопарковом проезде составляет порядка 40%.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, посетил министр и проезд Ледокольный, где также ведётся ремонт дорожного покрытия. Более половины работ уже выполнено, завершено устройство выравнивающего слоя, ведётся монтаж бортового камня.

Окончание работ на двух объектах ожидается в августе.

«Всего в Мурманске в 2021 году запланировано отремонтировать 26 объектов в рамках дорожного нацпроекта. По состоянию на конец июля в работе уже находятся 23. Многие работы ведутся с опережением графика. Рисков по исполнению показателей нацпроекта в этом году пока не вижу, – подчеркнул Артем Гришин. – Мы будет продолжать проводить проверки, в том числе и комплексные, с участием наших коллег с федерального уровня».