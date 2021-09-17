Министр транспорта и дорожного хозяйства встретился со студентами МАГУ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин провёл открытый урок для студентов 1-го и 2-го курсов Мурманского арктического государственного университета направлений подготовки «Менеджмент: Логистика и управление предприятием» и «Экономика: Финансы и кредит». В мероприятии также принял участие директор по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Мурманского морского торгового порта Алексей Дегтярев.

Министр рассказал молодым людям о работе ведомства, планах и перспективах развития транспортной сферы региона и страны в целом, ответил на вопросы студентов.

Артём Гришин рассказал о том, как важно руководителю министерства учитывать интересы общества, государства и бизнеса, прогнозировать развитие на несколько лет вперед и постоянно обучаться. Участники встречи обсудили и возможности раскрытия потенциала управленца на государственной службе, а также роль бизнеса и государственных структур в развитии и сохранении полезных новшеств.

В завершение глава регионального Минтранса пожелал ребятам успехов в учебе и пригласил на стажировку, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.