Министр труда и социального развития Мурманской области рассказал о кадровой потребности региона

Сегодня министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев выступил с докладом на открытии VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» национального проекта «Демография». Он рассказал о кадровой потребности экономики и социальной сферы области.

Сергей Мякишев отметил, что трудовые ресурсы региона составляют более 480 тысяч человек. В экономике области занято 75%, а порядка 95 тысяч северян входят в резерв для вовлечения их в трудовую деятельность. Среди занятых в экономике 36% имеют высшее образование, среднее профессиональное – около 46%.

По словам министра, несмотря на избыток трудовых ресурсов, ряд предприятий и организаций Мурманской области испытывают дефицит квалифицированных кадров. Это связано с тем, что среди незанятого населения отсутствуют необходимые специалисты, либо их профессиональные знания, уровень образования и опыт не соответствуют требованиям профстандартов и работодателей.

Большая потребность в трудовых ресурсах отмечается в строительстве, на обрабатывающих производствах, в здравоохранении и образовании, оптовой и розничной торговле, в организациях по транспортировке и хранению, а также в области культуры и спорта. Стабильна потребность в кадрах в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, что обусловлено развитием туризма в Мурманской области.

Наиболее востребованными укрупненными группами специальностей среди программ подготовки квалифицированных рабочих являются техника и технология строительства, машиностроение, электро- и теплоэнергетика, техника и технология наземного и водного транспорта, сервис и туризм.

Также в области подготовки специалистов среднего звена первенство принадлежит следующим программам: сестринское дело, клиническая медицина, технология материалов, техника и технология кораблестроения и водного транспорта, сервис и туризм, образование и педагогические науки, экономика и управление, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.