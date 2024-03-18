Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков высоко оценил региональные инициативы Мурманской области

15 марта в рамках рабочего визита в Мурманскую область министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков совместно с губернатором Андреем Чибисом посетил ряд объектов социальной сферы, чтобы оценить проекты, реализованные в рамках федеральных программ и регионального стратегического плана «На Севере – жить!».

Знакомство с социальной сферой региона глава федерального Минтруда начал с отделения дневного пребывания молодых инвалидов в Мурманске. Учреждение является одним из структурных подразделений Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения, в котором для каждого подопечного разрабатывается индивидуальный реабилитационный маршрут для максимально эффективной социальной реабилитации. В прошлом году здесь были проведены работы по благоустройству территории и ремонтные работы. Отметим, что подобные отделения также успешно работают в Мончегорске, Кировске, Ковдоре, Североморске и Терском районе.

В ходе визита Антон Котяков увидел, как проходят занятия в физкультурном зале, кабинете компьютерной грамотности, сенсорной комнате, а также ознакомился с методикой проведения занятий по отработке бытовых навыков.

Мурманская область – один из 17 пилотных регионов России, в которых в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Демография» завершилась комплексная модернизация центров занятости населения. Сегодня по всему региону работает сеть из 14 кадровых центров, в которых проведены ремонт и оснащение по единому стандарту, а также сформирована эффективная система коммуникации между сотрудниками, работодателями и жителями, обращающимися за помощью. Наряду с результатами успешной реализации масштабной федеральной программы, министра труда и социальной защиты РФ познакомили с комплексом региональных инициатив, направленных на снижение напряженности на рынке труда и привлечение специалистов из других субъектов страны.

«В целом ситуация на рынке труда Мурманской области стабильная. Уровень безработицы даже ниже среднероссийского значения. Если мы посмотрим на динамику показателей безработицы, увидим тенденцию к снижению. Это формирует новые задачи для системы службы занятости с точки зрения работы с предприятиями, с комплексным подбором кадров для тех промышленных предприятий, которые наращивают сегодня объёмы производства. При этом в регионе есть хорошая практика сопровождения сотрудников, переезжающих в Мурманскую область. Мы подробнее разберем этот опыт с коллегами, и будем рекомендовать его к тиражированию и в другие субъекты федерации», - отметил Антон Котяков.

В рамках визита министр труда и социальной защиты познакомился с сотрудниками уникальной службы кадрового сопровождения «Курс на Север», которая была создана в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Команда работает на базе кадрового центра Мурманска, где в 2021 году был проведён ремонт в соответствии с единым стандартом «Работа России».

«Проекты, которые уже реализуются в Мурманской области, а также проекты, находящиеся в разработке и получившие поддержку Президента страны Владимира Владимировича Путина диктуют нам новые вызовы прежде всего в части подготовки квалифицированных кадров. Для нас принципиально важно также привлекать специалистов из других субъектов. Мы впервые за долгие годы, добились миграционного прироста, когда на постоянное место жительства на Север приехало больше, чем уехало из Мурманской области. И речь идёт не о людях, работающих вахтовым методом, а именно новых постоянных жителях региона», - поделился губернатор Андрей Чибис.

Комментируя результаты работы службы кадрового сопровождения «Курс на Север», глава региона подчеркнул, что с мая 2023 года удалось привлечь порядка 70 педагогов, приступивших к работе 1 сентября в школах Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одна региональная инициатива, с которой познакомился министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, стали СОПКИ.СЕМЬЯ» - пространство, открытое на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой в сентябре 2023 года. Напомним, что в прошлом году в заполярной столице, Североморске и Полярном заработали первые три центра для северян с детьми и будущих родителей «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» пользуются большой популярностью среди северян с детьми, будущих родителей. Менее чем за год число посетителей уже превысило 8,1 тысячи человек. Поэтому мы приняли решение о расширении географии присутствия проекта, открыв в этом году четыре новых центра «СОПКИ.СЕМЬЯ», - подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

В Год семьи пространства появятся в Заполярном, Печенге, Алакуртти и Оленегорске-2.

Фото: https://gov-murman.ru