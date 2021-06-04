Министр юстиции Мурманской области награждена ведомственной наградой

Министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина награждена серебряной медалью Министерства юстиции России «За содействие». Федеральное ведомство высоко оценило достигнутые результаты по итогам задачи, поставленной Президентом и правительством России по конвертации и передаче сведений об актах гражданского состояния в единый федеральный информационный ресурс.

«Это крайне важно для жителей, ведь перевод архива в цифровой вид позволяет получать госуслуги дистанционно, в некоторых случаях исключает необходимость заказывать справки. Ведомства получают возможность обмениваться информацией друг с другом. Самый яркий пример – это назначение пособий на детей по Указу президента в 2020 году. Чтобы получить поддержку от государства в один клик, без предоставления справок, важно, чтобы сведения были переведены в форму электронного документа», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Работа по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния была начата еще в 2017 году, и только в августе 2019 года оцифрованные сведения стали передаваться в федеральную систему. В 2020 году в Мурманской области подлежало конвертации 1 053 072 записи акта гражданского состояния, а передаче в ЕГР ЗАГС – 2 238 926 записей. Эта работа осуществлялась сотрудниками отделов ЗАГС муниципальных образований Мурманской области.

Всего в Мурманской области архивный фонд записей с 01.01.1926 года по 30.09.2018 годы составил 2 млн 639 тысяч 956 записей актов гражданского состояния. Несмотря на существенные объемы работы, распоряжение правительства России о переводе в цифровой формат и передаче данных в единую базу выполнено полностью в установленный срок – до конца 2020 года.