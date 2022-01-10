Министр здравоохранения региона подчеркнул важность своевременной ревакцинации от COVID-19

Как отметил сегодня во время оперативного совещания министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, эпидситуация в регионе остается относительно стабильной, за выходные и праздничные дни роста заболеваемости отмечено не было. Свободный коечный фонд в медицинских организациях региона по-прежнему достаточен.

На догоспитальном этапе помощь пациентам с COVID-19 оказывают 25 бригад скорой медицинской помощи и 30 патронажных бригад поликлиник.

Продолжается обеспечение населения региона необходимыми бесплатными лекарственными препаратами. За период пандемии нарастающим итогом за счет средств областного бюджета обеспечены более 117 тысяч пациентов с COVID-19 и ОРВИ, а также за счет средств федерального бюджета – почти 54 тысячи пациентов с COVID-19.

В регионе создан и поддерживается неснижаемый запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфектантов.

В прививочную кампанию в Мурманской области против COVID-19 обеспечивает 51 прививочная бригада. Продолжают ежедневную работу мобильные прививочные пункты в крупных торговых центрах Мурманска. Всего в регионе прошли вакцинацию уже более 342,5 тысячи человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в ходе оперативного совещания министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев еще раз подчеркнул важность вакцинация против COVID-19, а также необходимость своевременной ревакцинации через 6 месяцев, особенно для граждан возрастной категории 60 +.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434404/#&gid=1&pid=1