Министр здравоохранения региона рассказал о преобразованиях в первичном звене в 2022 году

В 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения запланировано строительство амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском и начале строительства поликлиники в Кандалакше.

«Планируем провести капитальные ремонты на пяти объектах здравоохранения на общую сумму более 206,5 млн рублей. Это детская поликлиника в Кандалакше, взрослые поликлиники в Ревде, Мурмашах, Мончегорске и Мурманске. Начнётся двухлетний ремонт поликлиники в Оленегорске, стоимость работ первого этапа составляет более 106,3 млн рублей», – сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Кроме того, в рамках программы модернизации планируется поставка и монтаж модульных амбулаторий в поселке 27 км и Североморск-3 на общую сумму более 136,4 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в 2022 году запланированы замена и дооснащение девяти медицинских организаций медицинскими изделиями на общую сумму более 56,5 млн рублей. Уже проведены закупочные процедуры и заключены договоры на поставку 30 единиц оборудования на общую сумму больше 10,4 млн рублей.

На целевое обучение по программам специалитета смогут поступить 75 абитуриентов, по программам ординатуры – 56 будущих врачей. В рамках проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется принять 21 врача и одного фельдшера. Региональные «подъемные» будут предоставлены 75 врачам и 15 средним медицинским работникам, преимущественно фельдшерам скорой медицинской помощи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432746/#&gid=1&pid=1