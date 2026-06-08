Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провёл осмотр медицинский учреждениях Заполярья

В конце прошлой недели, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Мурманскую область позитивно оценил результаты комплексной модернизации первичного звена здравоохранения и внедрение передовых цифровых технологий в регионе. В рамках поездки глава Минздрава РФ посетил медицинские объекты Заполярья: Перинатальный центр Мурманского областного клинического многопрофильного центра, Мурманский областной медицинский центр, а также Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина.

В ходе визита в перинатальный центр руководитель Александр Залесный доложил министру о ключевых результатах работы. В прошлом году в области удалось выходить и сохранить жизни 70% детей, родившихся с экстремальной низкой массой тела. Высокий результат достигнут благодаря выстроенной системе маршрутизации рожениц — более 50% родов в регионе проходят именно в Перинатальном центре.

Особое внимание министр обратил на кадровый вопрос. Несмотря на то, что штат учреждения уже укомплектован на 90%, привлечение специалистов продолжается в рамках губернаторской программы «Курс на Север». Так, в 2026 году наставников получат 6 новых врачей (акушеры-гинекологи, неонатологи, генетики) и 11 специалистов со средним медицинским образованием. Кроме того, министру представили успехи Центра охраны здоровья семьи и репродукции: эффективность лечения бесплодия достигла 72%, а время обследования перед ЭКО сократилось до одного месяца. Семьи региона также получают активную помощь по губернаторской инициативе «На Севере — малыш».

Михаил Мурашко отдельно выделил работу центра управления рисками, развернутого на базе филиала Мурманского областного медицинского центра. Цифровая система позволяет отрабатывать обращения пациентов онлайн и оперативно решать возникающие проблемы на месте. Благодаря такому подходу число обращений непосредственно в учреждение растет, а жалобы в министерство и сторонние ведомства закономерно снижаются. Это подтверждает и оценка страховыми компаниями удовлетворенности пациентов. С 2023 года показатель вырос в два раза.

Масштабное обновление коснулось и материально-технической базы поликлиники: за 7 лет по нацпроекту и программе «На Севере – жить!» закуплено 132 единицы оборудования на 163 млн рублей, включая тяжелую диагностическую и реабилитационную технику. В целом по Мурманской области модернизация первичного звена позволила реконструировать 59 объектов (20 поликлиник, 13 амбулаторий и 20 ФАПов), сделав базовую помощь доступной рядом с домом для жителей большинства муниципалитетов.

Крупнейшее медицинское учреждение региона, Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, за последние 7 лет получило более 2 млрд рублей финансирования, что существенно укрепило его материально-техническую базу. Областная больница обладает уникальными отделениями (нейрохирургия, эндоваскулярная и торакальная хирургия), обеспечивая полный цикл высокотехнологичной помощи внутри региона.

Ежегодно больница оказывает стационарную помощь более чем 44 тысячам пациентов, здесь проводится около 25 тысяч операций и свыше 3 млн исследований. Активно развиваются телемедицинские консультации (более 180 тысяч в год), открывающие доступ к узким специалистам для жителей отдаленных районов.

Благодаря комплексному подходу, включая целевые инвестиции из федерального и областного бюджета в развитие экстренной помощи (944 млн рублей) и лечение сердечно-сосудистых патологий (314 млн рублей), в Мурманской области за 7 лет удалось добиться значительного снижения больничной летальности от социально значимых заболеваний: летальность от инфарктов сократилась с 15,6% до 11,3%; летальность от острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) снизилась с 17,5% до 15,6%.

Михаил Мурашко отметил, что регион в рамках модернизации первичного звена получил более 3,5 млрд на оснащение и реализовано все было в срок.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев отметил высокую значимость визита для дальнейшего развития заполярной медицины.

«Позвольте высказать слова искренней признательности за такой глубокий анализ нашей региональной системы здравоохранения, а главное — за ценные рекомендации коллег из Минздрава России и национальных медицинских исследовательских центров. Минздравом Мурманской области системно проводится анализ демографических показателей, выявление основных резервов, а также реализация мероприятий, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости. Полученные в ходе визита рекомендации Михаила Альбертовича Мурашко будут оперативно приняты в работу и позволят сделать медицинскую помощь в Кольском Заполярье еще более качественной, доступной и эффективной», — отметил Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569114/#&gid=1&pid=3