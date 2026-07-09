Минькино в субботу приглашает на аппетитный «Треска-фест»

В Минькино на площади около КДЦ 11 июля в 13 часов состоится праздничное событие «Треска-фест», посвящённое Дню рыбака.

Главная интрига дня: жаркая битва за звание «Лучший рыбак – 2026» и «Лучшая уха – 2026». Гостям праздничных мероприятий предстоит оценить мастерство участников и снять пробу с конкурсной ухи на бесплатной дегустации.

Рай для гурманов: ярмарка от лучших местных производителей, где можно будет закупиться сочной рыбкой, мясными деликатесами, домашней молочкой, колбасами и ароматным мёдом.

А для души - праздничный концерт, уютное летнее кафе и выставка-продажа уникальных сувениров от местных мастеров.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328945%2Fwall-120229555_123474