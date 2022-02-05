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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.22 08:45

Минкульт региона напоминает о мерах противоэпидемической безопасности, действующих в учреждениях культуры

Министерство культуры Мурманской области напоминает о мерах противоэпидемической безопасности, которые действуют в регионе в отношении учреждений культуры.

При посещении учреждений культуры и кинотеатров северянам и гостям области необходимо пройти термометрию и предъявить документ вакцинированного или переболевшего. Альтернативой являются справка о медотводе от вакцинации, или справка, подтверждающая отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до мероприятия.

При этом в залах учреждений соблюдается рассадка в шахматном порядке из расчета занятости 50% от количества посадочных мест.

В случае, если в учреждении проходит несколько сеансов, между ними устанавливается обязательный интервал не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки зала.

По предварительной записи работают государственные архивы Мурманской области, в них также соблюдаются принципы 50% рассадки в читальных залах.

Кроме того, во всех учреждениях культуры регулярно проводится влажная уборка помещений и дезинфекция всех поверхностей, помещения проветриваются, а в залах и коридорах установлены рециркуляторы воздуха. Посетители также могут воспользоваться санитайзерами. Все посетители и сотрудники учреждений культуры должны использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщает региональное Министерство культуры, посетителям рекомендуется приобретать билеты на мероприятия бесконтактными способами оплаты (используя банковские карты, технологии оплаты смартфонами и т.д.) и реализации билетов (с помощью автоматов по продаже билетов, мобильных приложений по продаже билетов и т.д.).

С учётом необходимости прохождения термометрии, проверки документов и санитарной обработки рук при посещении учреждений культуры региональное Министерство культуры напоминает северянам о необходимости прибытия в учреждение заблаговременно, чтобы не задерживать начало сеанса и не опаздывать на мероприятие.

Фото: https://www.philharmonia.spb.ru/news/report/

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