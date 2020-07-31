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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 10:00

Минкульт заинтересовался глубинкой региона

Представители регионального Министерства культуры проинспектировали объекты культуры в Умбе и Кандалакше, проверили ход работ, проводимых за счёт средств областного бюджета, обсудили ряд важных задач.

Одной из таких задач стало сохранение церкви Петра и Павла, расположенной на Никольской стороне села Варзуга.

В рамках поездки представителями Минкульта проведена встреча с главой муниципального образования Поповым Г.Н., краеведом Заборщиковым П.П. и иеромонахом Варлаамом, в ходе которой обсудили необходимые меры по консервации здания, которые позволят предотвратить его дальнейшее разрушение. Церковь являлась действующей до 1937 года, а после ликвидации прихода и прекращения служб с 2004 года здание церкви не используется. Зимой 2020 года вследствие скопления большого снежного покрова на кровле и обветшания несущих конструкций обрушилась часть крыши. Правительством региона принято решение о выделении необходимых финансовых ресурсов для проведения консервации здания и определен алгоритм осуществления последующих мер для сохранения здания церкви.

Второй значимый объект культурного наследия, которому сейчас уделяется особое внимание – Комплекс петроглифов. Выбитые на скалах в глубокой древности рисунки являются культурным наследием федерального значения. Располагаются они на трех Мунских островах и «материковой» скале Одинокой в средней части озера Канозера, в 28 км к ceвepy от Кандалакшского залива Белого моря. Озеро является разливом реки Умба, через которую оно связано с Белым морем.

Открыты петроглифы в 1997 году в ходе экспедиции Ревдинского краеведческого музея, в 2008-м создан музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» с выставочным залом в Умбе. С момента открытия найдено и задокументировано уже почти 1300 наскальных изображений.

Археологическая ценность Канозерских петроглифов отмечена Институтом истории материальной культуры Российской академии наук.

На сегодняшний день продвижение петроглифов Канозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО - одна из важных составляющих Плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2023 года и на период до 2030 года. Для начала процедуры продвижения объекта в престижный список нужна объемная подготовительная работа. Обсуждение необходимых шагов и осмотр музейного комплекса на Канозере стали главной целью прошедшей экспедиции. Как подчеркнула и.о. министра культуры Наталья Иванова, для начала процедуры необходимо подтверждение значимости объекта со стороны научного сообщества, а также научное обоснование уникальности петроглифов в мировом масштабе. Именно над этим в ближайшее время будут работать эксперты и ученые. Кроме этого, обсуждалась материальная база музея-заповедника. Стоит вопрос о необходимости обновления транспортного парка учреждения, с помощью которого музей организует экскурсии для туристов. «Нам необходимо проработать этот инвестиционный проект и по итогам принять соответствующее решение», - прокомментировала Наталья Иванова.

В Умбе и Кандалакше сотрудники министерства проверили ход ремонтных работ, финансируемых из областного бюджета. Так, в Умбе ремонтируют детскую школу искусств, в Кандалакше идёт ремонт кинотеатра «Нива». До конца года кинотеатр должен преобразиться – обновятся фасад, входная группа, появится современное световое оформление здания.

Посещена также сельская библиотека в Кашкаранцах, которая нуждается в реконструкции. Министерство культуры рассматривает возможность реализовать в селе проект установки модульной библиотеки в рамках региональной программы «На Севере – жить». Это позволит создать современный центр культуры, где с интересом и пользой смогут провести время как молодежь, так и взрослые.

Без внимания не остался и посёлок Лувеньга, где сейчас ведётся активное строительство коттеджей и увеличивается количество населения. В связи с этим, необходимо обеспечить местному населению достойный досуг. Для этого планируется провести капремонт здания сельского дома культуры.

Проверили также ход ремонтных работ в доме культуры посёлка Нивский, где должны привести в порядок танцевальный зал и входную группу.

«Контракты заключены, большая часть работ ведётся по графику, небольшие задержки есть лишь в Нивском, но муниципалитет предпринимает все меры, чтобы успеть к заявленному сроку», - резюмировала и.о. министра культуры Наталья Иванова.

 

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