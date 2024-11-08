Минкультуры РФ объявило о старте финального этапа всероссийского «Культурного марафона»

В России открылась регистрация на финал «Культурного марафона» – ежегодного просветительского проекта для школьников, посвящённого культуре и технологиям. До 8 декабря включительно все желающие смогут пройти тематический тест от Яндекса, который подведёт итог предыдущих этапов марафона. Для доступа к тесту нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

В тесте собраны вопросы по теме этого года – «Русские классики через призму технологий». Чтобы ответить на них, школьникам пригодятся находчивость, умение логически мыслить и проводить неочевидные параллели. Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

В этом году «Культурный марафон» – совместный проект Яндекса, Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ – стартовал 6 июня, в день рождения Пушкина. Программа включала викторины, мастер-классы, творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству. В интерактивной форме ребята могут погрузиться в мир высокой культуры: через викторины, видеолекции, специальные плейлисты они знакомятся с произведениями русских композиторов, писателей, поэтов и художников.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, проект «Культурный марафон» проводится в России с 2019 года. Он ориентирован на школьников, но поучаствовать в нём могут и взрослые. Основная цель – показать связь классического искусства и современных технологий, а также вдохновить участников на самостоятельные творческие поиски

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/