Бюджет на покупки в «чёрную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувьВ ноябре запланировано более 50 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.11.24 17:00

Минкультуры РФ объявило о старте финального этапа всероссийского «Культурного марафона»

В России открылась регистрация на финал «Культурного марафона» – ежегодного просветительского проекта для школьников, посвящённого культуре и технологиям. До 8 декабря включительно все желающие смогут пройти тематический тест от Яндекса, который подведёт итог предыдущих этапов марафона. Для доступа к тесту нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

В тесте собраны вопросы по теме этого года – «Русские классики через призму технологий». Чтобы ответить на них, школьникам пригодятся находчивость, умение логически мыслить и проводить неочевидные параллели. Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

В этом году «Культурный марафон» – совместный проект Яндекса, Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ – стартовал 6 июня, в день рождения Пушкина. Программа включала викторины, мастер-классы, творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству. В интерактивной форме ребята могут погрузиться в мир высокой культуры: через викторины, видеолекции, специальные плейлисты они знакомятся с произведениями русских композиторов, писателей, поэтов и художников.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, проект «Культурный марафон» проводится в России с 2019 года. Он ориентирован на школьников, но поучаствовать в нём могут и взрослые. Основная цель – показать связь классического искусства и современных технологий, а также вдохновить участников на самостоятельные творческие поиски

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:30«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Ария-30 лет». Юбилейный концерт группы «Ария». '2015, часть 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)Аптеки Мурманской области «встали в очередь» за фармацевтами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 24 копейки, евро потерял почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика