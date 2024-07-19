Минкультуры России и «Яндекс» вновь запустили «Культурный марафон»

Просветительский проект «Культурный марафон» появился в 2019 году. Его организаторы – «Яндекс», Минкультуры и Минпросвещения России. Предыдущий марафон прошел в 2022 году и был посвящен моде и технологиям. В нем приняли участие 1,4 миллиона школьников. Количество участников растет с каждым годом.

«Русские классики сквозь призму технологий» – так звучит тема в этом году. «Культурный марафон» позволяет взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом.

Принять участие в нем могут школьники, их родители, учителя и все желающие. Марафон продлится до декабря. На сайте проекта будут появляться интерактивные задания и видеолекции, проходить конкурсы. Участникам марафона уже доступен специальный проект про А.С. Пушкина и современность. Из него можно узнать, какие произведения чаще всего ищут в поиске, как реагируют на них читатели, каковы самые частотные слова в языке поэта. А ещё можно посмотреть трейлеры к пушкинской классике, созданные на основе изображений, сгенерированных нейросетью «YandexART».

К участию в наполнении «Культурного марафона» в этом году присоединятся также разные сервисы «Яндекса», от «Кинопоиска» до «Яндекс Карт и Путешествий». Например, «Букмейт» организует серию занятий по писательскому мастерству – их проведут современные авторы, а в «Шедевруме» появится «фильтрум», который добавляет на картинку реалии из пушкинской эпохи.

Зарегистрироваться для участия в марафоне можно на сайте проекта.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

Фото: https://gov-murman.ru