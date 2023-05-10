Минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработала задачи по основному предназначению в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море
В составе группы действовали тральщики «Ядрин» и «Соловецкий Юнга».
В морских полигонах боевой подготовки корабли выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, а также отработали ряд элементов второй курсовой задачи.
Особенностью данного учения стало то, что экипажи тральщиков отрабатывали задачи по противоминному обеспечению в районе, где малый противолодочный корабль «Брест» выполнил практические минные постановки.
На заключительном этапе учения экипажам тральщиков предстоит выполнить стрельбы малокалиберной артиллерией по поражению макетов плавающей мины.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе корабельной минно-тральной группы.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466914@egNews