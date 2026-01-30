КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
Минобороны и Минпромторг России запустили сервис поддержки инноваций в ОПК

Минобороны России совместно с Минпромторгом России при информационной поддержке Государственной информационной системы промышленности запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности страны.

Как сообщает vk.com/mil, поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта «Воентех», созданного Минобороны России совместно с движением «Народный фронт». Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия «большого» и «народного» ОПК, научную деятельность и институты развития.

«Отбор заявок будет проводиться на постоянной основе. Новый сервис направлен на ускоренное внедрение инноваций: от этапа идеи до создания продукта и поддержки его производства. «Воронка» поиска расширена за счёт привлечения гражданских институтов развития. В числе технологических приоритетов – наземные робототехнические комплексы, воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, медико-биологические решения. Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет», – прокомментировал заместитель министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков.

Одна из ключевых задач сервиса – снятие коммуникационных барьеров между разработчиками новых решений и заказчиками. Участие в проекте состоит из нескольких этапов: подача заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного решения и подтверждение заявленных характеристик. Цифровое взаимодействие участников на всех этапах процесса в дальнейшем планируется также реализовать на платформе ГИСП.

Реализация и апробация заявленных инициатив будет осуществляться департаментом инновационной деятельности Минобороны с участием Военного инновационного технополиса «ЭРА», на базе которого будет сформирован проектный офис по управлению жизненным циклом проектов. Участники проектов смогут также подобрать оптимальную меру поддержки для решения стоящих перед ними задач.

«Инициатива реализуется с учётом поручений президента по обеспечению технологического развития и повышения производительности труда в ОПК. Привлечение к работе технополиса «Эра» поможет перспективным проектам получить комплексное сопровождение от компетентных специалистов на каждом этапе. Это значительно повысит эффективность работы в рамках инициативы», - отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Матушанский.

Фото: https://mil.ru/news/d0b344a2-d9de-4cf3-9e6a-d12882425877

