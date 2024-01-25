Минобороны обеспечило 100-процентную оплату электроэнергии во всех регионах присутствия АО «АтомЭнергоСбыт»

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по итогам 2023 года выполнило договорные обязательства с АО «АтомЭнергоСбыт» во всех регионах работы компании и произвело оплату энергоресурсов на эксплуатируемые объекты на уровне 100%.

Объекты Минобороны РФ, будучи одними из крупнейших потребителей электроэнергии АО «АтомЭнергоСбыт», вносят значительный вклад в обеспечение энергобезопасности регионов.

«Осуществленные платежи позволяют АтомЭнергоСбыту своевременно и полностью выполнять обязательства перед участниками энергорынка - генерирующими компаниями и сетевыми организациями», - отметили в пресс-службе АО «АтомЭнергоСбыт».

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».