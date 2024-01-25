Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 09:30
Минобороны обеспечило 100-процентную оплату электроэнергии во всех регионах присутствия АО «АтомЭнергоСбыт»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по итогам 2023 года выполнило договорные обязательства с АО «АтомЭнергоСбыт» во всех регионах работы компании и произвело оплату энергоресурсов на эксплуатируемые объекты на уровне 100%.
Объекты Минобороны РФ, будучи одними из крупнейших потребителей электроэнергии АО «АтомЭнергоСбыт», вносят значительный вклад в обеспечение энергобезопасности регионов.
«Осуществленные платежи позволяют АтомЭнергоСбыту своевременно и полностью выполнять обязательства перед участниками энергорынка - генерирующими компаниями и сетевыми организациями», - отметили в пресс-службе АО «АтомЭнергоСбыт».
Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».
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