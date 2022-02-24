Минобороны применяет высокоточные средства поражения, Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, Росавиация ограничивает работу аэропортов на юге РФ, а РЖД планирует увеличить число поездов

Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

В целях стабилизации ситуации на валютном рынке Центральный банк России решил начать интервенции. Как сообщает РИА «Новости», для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Кроме того, Центральный банк задействует все инструменты, чтобы обеспечить поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций.

Росавиация сообщает, что из-за осложнения обстановки на Украине полёты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены, приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. «В связи с решением Росавиации об ограничении полетов на юге России «Utair» временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту», — говорится в сообщении ведомства.

А в это время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов юга России, цены на билеты будут зафиксированы, отмечается в пресс-службе компании.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12410447@egNews