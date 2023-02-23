Минобороны РФ: киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики

Как сообщает Минобороны России, по имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов».

В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья.

Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готово к реагированию на любые изменения обстановки.

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