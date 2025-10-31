Минобороны России модернизирует систему теплоснабжения в Мурманской области в интересах Северного флота и экологии Арктики

Работы ведутся в посёлке Росляково (ЗАТО г. Североморск) и в городе Оленегорск (на железнодорожной станции «Лапландия»). Ключевым элементом проекта стал перевод местных котельных с мазута марки Ф-5 на твёрдое котельное топливо – уголь.

Модернизация включает замену устаревшего котельного оборудования и внедрение современных систем диспетчеризации и автоматизации. Работы выполняются по энергосервисному контракту, который заключил ЖКС №9 филиала ФГКУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).

Как отмечает Сергей Ермаков, начальник ЖКС № 9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), переход на уголь имеет стратегическое значение не только для Росляково и Оленегорска, но и для обеспечения надёжной инфраструктуры Северного флота, базирующегося в регионе. Отказ от мазута, использование которого было сопряжено с рисками разливов и значительными выбросами загрязняющих веществ, позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду Арктического региона.

Этот шаг повысит эффективность использования бюджетных средств и заложит основу для устойчивого развития территории. По предварительным расчётам, переход на альтернативный вид топлива обеспечит значительную экономию. Таким образом, модернизация не только оптимизирует расходы на содержание объектов Минобороны и инфраструктуры Северного флота, но и внесёт существенный вклад в улучшение экологической обстановки в целом.

- На сегодняшний день уже ведутся практические работы: заменяются изношенные участки теплотрасс, а также разрабатывается проектная документация на строительство новой блочно-модульной котельной

и модернизацию сопутствующей инфраструктуры, - сообщает Сергей Тихонович. - Полный перевод котельных на новый вид топлива и ввод систем в эксплуатацию планируется завершить к концу декабря 2026 года.

