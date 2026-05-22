Минобороны России опубликовало видеокадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», выполненного в ходе второго этапа совместных учений ядерных сил России и Белоруссии

Пуск осуществил экипаж фрегата ВМФ России. На опубликованных кадрах виден момент старта ракеты из корабельной пусковой установки. Она уходит в небо, оставляя за собой плотный шлейф.

Как пишет tvzvezda.ru, ссылаясь на оборонное ведомство России, в рамках второго этапа учений, объединившего наземную, морскую и авиационную составляющие, были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования.

Из акватории Баренцева моря фрегат произвел пуск «Циркона» по полигону Чижа, а атомный подводный крейсер из подводного положения - пуск баллистической ракеты подводных лодок «Синева».

К тренировке также привлекались стратегические бомбардировщики Ту-95МС, выпустившие ракеты воздушного базирования, и истребители МиГ-31, с которых был выполнен пуск гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал».

В Минобороны отметили, что все поставленные задачи решены в полном объеме - ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

