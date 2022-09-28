Мурманская область. Арктика (16+)28.09.22 18:45
Минобороны России открыло «горячую линию» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации
В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации открылась круглосуточная «горячая линия».
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, по телефонам «горячей линии» можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.
Телефоны «горячей линии»:
8 (800) 100-77-07;
8 (495) 498-43-54;
8 (495) 498-34-46.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Экстремальный фотограф». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 27 копеек, а доллар вырос на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей