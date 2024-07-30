Минобороны России планирует обязать судовладельцев ежемесячно подавать в ВС России сведения об изменении регистрации судна

Министерство обороны РФ хочет обязать судовладельцев в течение одного месяца подавать заявления об учёте судна в Вооружённых Силах РФ (для сведения). Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас документ проходит этап общественных обсуждений, который продлится до 7 августа 2024 года. Этап независимой антикоррупционной экспертизы завершится 30 июля 2024 года.

Изменения предусматривают, что капитаны морских портов и администрации бассейнов внутренних водных путей (ВВП) будут обязаны ежемесячно подавать в ВС России сведения об изменении регистрации водного транспорта. Судовладельцы должны будут подать аналогичное заявление в месячный срок с момента регистрации судна.

Сейчас действует норма, что капитаны портов и администрации ВВП подают такие сведения ежегодно.

Сроки подачи заявлений судовладельцами в действующей редакции приказа не обозначены.