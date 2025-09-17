Минобороны России подтвердило завершение первого этапа испытаний крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», проходящий модернизацию и ремонт на заводе ОСК Севмаш, успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода. Об этом было доложено главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Александру Моисееву.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов. Испытания, в которых принимает участие сдаточная команда ПО «Севмаш» и экипаж корабля, будут продолжены согласно графика.

Напомним, атомный крейсер «Адмирал Нахимов» был заложен под именем «Калинин» 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе в Ленинграде. Через 3 года, 25 апреля 1986 года, корпус корабля спущен на воду, а ещё через 2 года – 30 декабря 1988 года, крейсер вошёл в состав Северного флота. Современное имя, в честь русского адмирала Павла Степановича Нахимова, получил 22 апреля 1992 года.

Годовой праздник на корабле установлен 9 мая 1989 года в ознаменование подъема Военно-Морского флага и вступления в состав Северного флота.

В июле 1997 года крейсер совершил переход в Северодвинск, где должен был встать на ремонт. По сути, этот переход и является последним выходом крейсера в море. Однако на ремонт и модернизацию на северодвинском предприятии «Севмаш» поставлен только через 2 года, в августе 1999-ого.

До 2013 года, пока шли затянувшиеся подготовительные работы и перепроектирование, крейсер фактически находился в отстое. Отработанное ядерное топливо выгрузили в 2008 году. В июне 2013 года Севмаш заключил контракт с Министерством обороны РФ на ремонт и модернизацию атомного крейсера.

Фото: https://mil.ru/news/c24f02fa-2683-4703-afec-a920c31d86d6