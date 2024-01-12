Минобороны России полностью произвело оплату поставщикам ресурсов в 2023 год

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в 2023 году полностью расплатилось за поставленные энергоресурсы во всех регионах Российской Федерации.

В рамках бесперебойного обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России заключает контракты на поставку энергоресурсов с такими крупными поставщиками как: АО «АтомЭнергоСбыт», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», Группа «Россети», ПАО «Т Плюс», ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО «ТНС энерго» и др.

«Министерство обороны Российской Федерации в лице ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не имеет просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы по бюджетным обязательствам. В 2023 году произведена 100% оплата в установленные сроки и надлежащим образом за потребленные коммунальные ресурсы, а это более 49 млрд рублей», - резюмировал начальник ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Алексей Шерлыгин.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России обеспечивает содержание и эксплуатацию объектов военной и социальной инфраструктуры, и предоставлением коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.