Минобороны России продолжает модернизировать систему теплоснабжения в Мурманской области

Работы ведутся в посёлке Росляково (ЗАТО г. Североморск) и в городе Оленегорск (на железнодорожной станции «Лапландия»).

Ключевым элементом проекта стал перевод двух местных котельных с мазута марки Ф-5 на твёрдое котельное топливо – уголь и перевод паровых систем теплоснабжения на водогрейные.

Модернизация включает замену устаревшего котельного оборудования и внедрение современных систем диспетчеризации и автоматизации. Работы выполняются по энергосервисному контракту, который заключил ЖКС №9 филиала ФГКУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).

Как отмечают специалисты ФГКУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ), переход на уголь имеет стратегическое значение не только для Росляково и Оленегорска, но и для обеспечения надёжной инфраструктуры Северного флота, базирующегося в регионе. Отказ от мазута, использование которого было сопряжено с рисками разливов и значительными выбросами загрязняющих веществ, позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду Арктического региона.

На сегодняшний день согласованы схемы планируемых к замене тепловых сетей и места расположения новых котельных в войсковых частях, ведутся практические работы: заменяются изношенные участки теплотрасс, а также разрабатывается проектная документация на строительство новой блочно-модульной котельной и модернизацию сопутствующей инфраструктуры.

Полный перевод котельных на новый вид топлива и ввод систем в эксплуатацию планируется завершить к концу декабря 2026 года.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).