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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.23 16:00

Минобороны России продолжает работу по доставке почтовых отправлений военнослужащим – участникам специальной военной операции

В Минобороны России продолжается работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим – участникам специальной военной операции и отправке писем от военнослужащих адресатам в субъекты Российской Федерации. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты фельдъегерско-почтовой связи.

В Минобороны России продолжается работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим – участникам специальной военной операции и отправке писем от военнослужащих адресатам в субъекты Российской Федерации. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты фельдъегерско-почтовой связи.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, военными комиссариатами доводится информация при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции военнослужащим – участникам специальной военной операции.

Фельдъегерско-почтовая связь Вооружённых Сил – единственная и в какой-то степени уникальная служба, способная доставлять все виды почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зонах боевых действий, выполняющим задачи в особых районах.

В Минобороны России продолжается доставка писем и посылок военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной операции. Идея нашла отклик у многих россиян: на передовую шлют письма, посылки, а в эти праздничные дни массово были подписаны и отправлены новогодние открытки.

Служебные помещения узлов фельдъегерско-почтовой связи в период новогодних и рождественских праздников напоминали горячий цех. Объём обрабатываемой корреспонденции вырос в несколько раз, и персоналу значительно прибавилось работы.

В целях организации личной переписки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, организована работа в круглосуточном режиме по приёму, обработке и направлению по назначению писем и посылок. Доставка почтовых отправлений непосредственно в районы проведения спецоперации организована авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами и осуществляется ежедневно.

Линия коммуникаций работает в оба направления. На фронт идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи. Во всех группировках войск (сил) в районе спецоперации развёрнуты обменные пункты фельдъегерско-почтовой связи.

Специалисты этой службы, а также назначенные в подразделениях воинские почтальоны делают всё, чтобы оперативно найти адресата, передать ему весточку с родины, забрать подготовленное ответное послание для отправки родным и близким.

В целях гарантированной доставки писем адресатам родственники военнослужащих могут направлять свои письма через ближайшие отделения «Почты России».

В военных комиссариатах по всей стране было организовано доведение до родственников военнослужащих, участвующих в спецоперации, сведений, которые помогут отправить письмо. В военкомате всегда подскажут номер воинской части, объяснят, как правильно подписать конверт, как отправить посылку.

Почту развозят всеми видами транспорта, а если это места, которые располагаются неподалёку от линии огня, – то и на броневиках. Для специалистов ФПС это их передний край, а потому и экипировка, и вооружение у них соответствующие.

В целях оперативной обработки почтовых отправлений рабочие места оборудованы средствами механизации и связи, а также автоматизированы. Все почтовые отправления обрабатываются и хранятся в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих их сохранность.

На передовой уже оценили налаженную линию коммуникации. Подразделения обеспечены конвертами и письменными принадлежностями. Написанное солдатом или офицером письмо передаётся воинскому почтальону. Он проверяет правильность написания адреса и передаёт послание в подразделение ФПС, которое в свою очередь доставляет его до почтового отделения для дальнейшей отправки по каналам «Почты России». Время в пути зависит от удалённости региона, куда следует отправление.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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