Минобороны России запускает новый раздел на портале «Госуслуги» и консультации в МФЦ по вопросам сохранения памяти защитников Отечества

Минобороны совместно с Минцифры в преддверии празднования Дня Победы запущен новый раздел на Едином портале государственных услуг, посвящённый поиску архивных документов об участниках Великой Отечественной войны, а также порядку увековечения памяти защитников Отечества.

Также на госуслугах можно найти полную и актуальную информацию о порядке поиска архивной информации о ветеранах Великой Отечественной войны, вопросах размещения мемориалов и корректировке информации на них, благоустройства памятных мест, а также узнать о мерах социальной поддержки членам семей при утрате ветерана военной службы.

Кроме того, с использованием платформы обратной связи на госуслугах реализован электронный сервис, который позволяет направить обращение в органы власти по вопросам увековечения памяти героев и содержания мемориалов. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном приоритетном порядке.

Совместно с Минэкономразвития обеспечена возможность получения консультации по данным вопросам в МФЦ. Получить очную консультацию в пилотном режиме можно в МФЦ Ростовской, Сахалинской и Тульской областей, а если будет необходимо – сотрудник МФЦ может оформить обращение в органы власти.

Минобороны активно оптимизирует процессы повседневной деятельности ведомства и совместно с Минцифры и Минэкономразвития продолжает работу над новыми сервисами для граждан.

Ознакомиться с разделом можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landings/national_memory

Фото и видео: https://vk.com/mil