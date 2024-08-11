Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале

Министерство обороны Российской Федерации запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале.

В целях повышения доступности сервисов официального интернет-портала Министерства обороны Российской Федерации и удобства их использования интернет-пользователями военным ведомством разработана новая версия сервиса «Личный кабинет военнослужащего». Новая версия «Личного кабинета» призвана обеспечить более эффективную работу с большим количеством интернет-пользователей единовременно, повысить уровень защищенности интернет-ресурсов Минобороны России, а также предоставить посетителям сайта дополнительные возможности по взаимодействию с военным ведомством.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в настоящее время новая версия сервиса проходит опытную эксплуатацию и доступна по адресу: https://cabinet.new.mil.ru на интернет-портале Минобороны России. После завершения бета-тестирования перечень возможностей, доступных пользователям «Личного кабинета», будет расширяться.