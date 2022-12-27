Минобороны России завершает год со стабильно высоким уровнем оплаты за электроэнергию в регионах «АтомЭнергоСбыт»

По результатам 2022 года ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России обеспечило в регионах присутствия АО «АтомЭнергоСбыта» полное выполнение обязательств перед энергетиками и оплату потребленной электроэнергии на уровне 100%. Это стало возможным благодаря слаженной работе энергетиков и департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России.

Как отмечают в «АтомЭнергоСбыте», объекты Минобороны являются крупнейшими клиентами компании и для всех энергетиков крайне важно сохранение своевременных платежей. Постоянная положительная динамика, которую показывают организации Минобороны России, является принципиально важным фактором для сохранения устойчивой системы энергоснабжения регионов.

Существующий уровень платёжной дисциплины – важнейший результат конструктивного взаимодействия, который является показательным примером для всех клиентов.

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