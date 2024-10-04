Минобороны России завершило северный завоз в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока

Всего в 135 труднодоступных пунктов доставлено свыше 72 тысячи тонн различных грузов. Это вооружение и военная техника, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество, строительные материалы, а также другие жизненно необходимые материальные средства.

Министерство обороны Российской Федерации в текущую навигацию своевременно завершило доставку материальных средств в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока в полном объёме.

Всего в 135 труднодоступных пунктов доставлено свыше 72 тысячи тонн различных грузов. Это вооружение и военная техника, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество, строительные материалы, а также другие жизненно необходимые материальные средства.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, для доставки грузов были задействованы 87 морских и речных судов, 9 самолётов военно-транспортной авиации и 68 единиц автомобильного транспорта, которыми в общей сложности выполнено 196 рейсов.

На теплогенерирующие объекты Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока поставлено свыше 34 тысяч тонн твёрдого и жидкого топлива.

Созданные запасы материальных средств в воинских частях и их качественное состояние соответствуют установленным нормам, что гарантированно позволит обеспечить потребность до конца навигации 2025 года. Планомерный ход навигационного завоза позволил обеспечить своевременную замену в отдаленных воинских частях вооружения и военной техники новыми и современными образцами и тем самым повысить их боевой потенциал.

Также, продолжались мероприятия по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне Российской Федерации. В текущем году на архипелаге Новая Земля собрано и вывезено обратными рейсами судов 700 тонн металлолома. Всего с 2015 года с Арктической зоны собрано и вывезено более 32 тысяч тонн металлолома.

Мероприятия северного завоза и ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне осуществляются плановым порядком, полнота и качество их выполнения находятся на особом контроле.

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