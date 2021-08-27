Минобороны совершенствует систему базирования войск в Арктике – Сергей Шойгу

«Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. Большая часть задач по решению данного вопроса возложена на Северный флот», - сказал Сергей Шойгу в четверг на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, «идёт развитие военной инфраструктуры, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этой зоне войскам». «На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле», - подчеркнул Шойгу.

Как пишет ТАСС, он сообщил, что до конца года планируется завершить строительство жилого комплекса из восьми домов на 486 квартир в городе Гаджиево. «Тем самым вопрос предоставления служебного жилья подводникам гарнизона будет полностью решён», - отметил министр обороны.

«Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Для третьей дивизии ПВО возводится военный городок в посёлке Тикси Республики Саха (Якутия)», - сказал Сергей Шойгу.

По его словам, в этом году на Северном флоте планируется возвести 147 зданий и сооружений. «На текущий момент сданы в эксплуатацию 64 объекта», - сказал министр. Он также отметил, что на острове Земля Александры построен самый северный в мире крытый плавательный бассейн на 25 метров.