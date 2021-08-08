Минобр Мурманской области: юные северяне, отправившиеся в оздоровительный лагерь Туапсе на поезде, продолжают поездку

Министерство образования и науки Мурманской области сообщает, что среди юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления. Информацию подтвердил медицинский работник, а также уполномоченный представитель Наталья Чекан, сопровождающие детей.

Ранее ряд региональных телеграм-каналов сообщил об отравлении в поезде 10 ребят и высадке в Ростове-на-Дону. Министерство уточняет, что на станции вышли дети из Республики Карелия.

«Ребята из Мурманской области и сопровождающие их лица численностью 118 человек чувствуют себя хорошо, жалоб от них на состояние здоровья не поступало. Юные северяне прибыли на станцию Туапсе 7 августа в 16.38, после чего организованно поехали в ДОЛ «Юбилейный», – отметили в Министерстве образования и науки Мурманской области.