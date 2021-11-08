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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 15:15

Минобр проведёт проверку по сообщениям о задержке стимулирующих выплат педагогам Мурманска

С 30 октября по 5 ноября Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1052 сообщения, почти 700 из которых отработано. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила замгубернатора Мурманской области Александра Никипелова.

Первое место по количеству сообщений занял блок вопросов по теме «ЖКХ» (25%), далее следуют блоки «Благоустройство», «Дороги» и «Коронавирус».

В блоке «ЖКХ» большинство жалоб поступило на ненадлежащее качество или отсутствие отопления и горячей воды.

В разделе «Благоустройство» основные вопросы касались благоустройства общественного пространства, уборки территорий, плохого освещения.

От жителей Кандалакшского района поступил сигнал о том, что после снегопадов села Колвица невозможно выехать. Оказалось, что договор между администрацией и подрядной организацией находится в стадии заключения. Работы должны быть проведены до 8 ноября.

В блоке «Дороги» жители Снежногорска и Полярного пожаловались на плохую уборку улиц, отсутствие подсыпки тротуаров песком.

Не закончен в срок капремонт автодороги по ул. Лобова. За неисполнение договорных обязательств подрядной организации будет выставлен штраф. Как пояснили в администрации г. Мурманска, подрядчик привлёк дополнительные силы и до конца ноября обещает завершить работы. На участке осталось уложить верхний слой асфальта.

Глава региона поручил Минтрансу следить за ходом работ, в том числе за тем, чтобы они проводились без нарушения технологий. Кроме того, Андрей Чибис обратил внимание на сообщения о задержке стимулирующих выплат педагогам дошкольного образования, появившиеся в местных СМИ. По словам и.о. главы администрации г. Мурманска Валентины Доцник, все средства из областного бюджета получены, выплаты будут проведены. Губернатор поручил Министерству образования провести оперативную проверку по этим сигналам.

«Если факты задержки выплат подтвердятся, прошу направить материалы в прокуратуру для проведения проверки и принятия необходимых решений. С этим не шутят. Денег у нас достаточно и точно никаких задержек выплат со стороны областного бюджета нет, все необходимые субвенции передаются муниципалитету заблаговременно и в срок», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, наряду с проблемными сообщениями, Александра Никипелова отметила и качественную отработку сигналов жителей. В качестве примера она привела оперативное восстановление наружного освещения в г. Мурманске. Кроме того, четко и в срок отработаны сообщения о переполненных мусорных контейнерах и прочистке ливневых канализаций в ряде муниципалитетов.

 

Комментарии

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Игорь
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макс
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