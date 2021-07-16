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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.21 15:30

Минобрнауки предлагает изменить правила приёма в вузы

Минобрнауки предложило учитывать при приёме в вузы наиболее высокий из результатов — ЕГЭ или внутреннего вступительного экзамена. Также ведомство хочет увеличить длительность основного периода зачисления при поступлении онлайн, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом документа вносятся изменения в порядок приёма на обучение в высшие учебные заведения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В частности, изменения позволят вузам учитывать в качестве результата вступительного испытания абитуриента наилучший из результатов, если они выше установленного вузом порога. Это могут быть баллы ЕГЭ, оценка за вступительные испытания или результат специального теста, который признают в вузе в соответствии с внутренним порядком.

Проект приказа также предполагает, что абитуриенты при подаче заявлений через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» смогут предоставлять не сам документ о предыдущем образовании, а данные о нём. Аттестат или диплом будет считаться предоставленным, если информация о нём будет подтверждена сведениями портала госуслуг.

Согласно предлагаемому порядку зачисления в высшее учебное заведение, будет увеличена длительность основного этапа зачисления. Сейчас он проходит с 3 по 5 августа, Минобрнауки предлагает продлить этот период до 9 августа.

Проект документа вносит изменения и в формат конкурса приёма на места в пределах целевой квоты. Так, в настоящий момент он может быть  многопрофильным, то есть единым сразу для нескольких специальностей. Законопроектом предлагается установить однопрофильный конкурс для абитуриентов, пишет pnp.ru.

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