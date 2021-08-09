Минобрнауки РФ не требует обязательной вакцинации студентов от коронавируса

Речь в том числе идёт об иностранцах, добавил глава ведомства Валерий Фальков.

Минобрнауки РФ не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в воскресенье, 8 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», - сказал он.

По словам министра, иностранные студенты, у которых имеется полис ОМС, при желании могут привиться. «Могут пройти вакцинацию за свой счёт. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», - отметил он.

Как сообщает ТАСС, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала студентам привиться к началу учебного года. Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН.