Минобрнауки РФ подготовило проект документа о выдаче электронных дипломов

В соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» планируется выдавать документы об образовании, квалификации и обучении в электронной форме.

Планируется, что руководители учебных организаций станут подписывать их усиленной квалифицированной электронной подписью. По запросу учащийся сможет получить документ в бумажном виде.

Ввести изменение планируется с 2025 года, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.

Фото: https://www.nalog.gov.ru/rn75/news/activities_fts/11049874/