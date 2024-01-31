Минометчики Северного флота выполнили боевые стрельбы

На военном полигоне арктической мотострелковой бригады Северного флота было проведено мероприятие боевой подготовки с минометчиками. Военнослужащие отработали решение боевых задач как в светлое, так и в тёмное время суток.

В рамках мероприятия миномётные расчёты выполняли нормативы по подготовке к стрельбе (включая организацию связи), обнаружению целей, корректированию огня. Кроме того, военнослужащие поразили мишени на дальностях от 1000 до 1500 метров. Стрельба велась из 120-мм буксируемых минометных комплексов 2С12 «Сани», сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12498437@egNews