Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 22:10
Минометчики Северного флота выполнили боевые стрельбы
На военном полигоне арктической мотострелковой бригады Северного флота было проведено мероприятие боевой подготовки с минометчиками. Военнослужащие отработали решение боевых задач как в светлое, так и в тёмное время суток.
В рамках мероприятия миномётные расчёты выполняли нормативы по подготовке к стрельбе (включая организацию связи), обнаружению целей, корректированию огня. Кроме того, военнослужащие поразили мишени на дальностях от 1000 до 1500 метров. Стрельба велась из 120-мм буксируемых минометных комплексов 2С12 «Сани», сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12498437@egNews
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-
Последние комментарии
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Идея самозапрета на выдачу кредитов становится все более популярной, его готовы установить 45% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро укрепляется почти на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале