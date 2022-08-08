Миномётчики СФ отработали стрельбу из буксируемого минометного комплекса калибра 120 мм «Сани»

На военном полигоне в районе посёлка Печенга миномётчики и расчёты противотанковых ракетных комплексов отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота провели учения с боевой стрельбой.

Миномётчики отработали стрельбу из буксируемого минометного комплекса калибра 120 мм 2С12 «Сани». Они выполнили нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректировки огня, организации связи между расчётами.

Военнослужащие поразили мишени, имитирующие технику и живую силу противника, на расстоянии от 3000 до 5000 метров.

Все цели были уничтожены огнём артиллерии с максимальной эффективностью, как в огневом поражении, так и по временным показателям.

Противотанкисты мотострелковой бригады отработали стрельбу из противотанковых ракетных комплексов «Фагот». В ходе учений военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и свертыванию переносных ПТРК, а также преодолевали дистанцию от 200 до 300 метров по пересеченной местности для смены огневой позиции.

Стрельбы по целям, имитирующим бронетехнику условного противника, проводились на удалении от 1500 до 3500 метров, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12432124@egNews